Geen enkele toezegging na ‘stevig gesprek’ met bestuur over ziekenhuis Winterswijk

WINTERSWIJK - Het was een ,,stevig en constructief gesprek”, zei Berkellands burgemeester Joost van Oostrum naderhand. Maar het bestuur van de Santiz-ziekenhuizen in Winterswijk en Doetinchem heeft de politici maandagmiddag geen enkele toezegging gedaan. Eind februari nemen ze een definitief besluit.

Tot dat moment gaat het gesprek tussen de gemeenten en het ziekenhuisbestuur nog door. Burgemeester Van Oostrum: ,,We blijven in gesprek, met een delegatie uit de gemeente in de Oost-Achterhoek. Ik sluit niet uit dat de hele Achterhoek zich daar bij aan sluit. We gaan snel een datum prikken voor een volgend gesprek.”

Maatschappelijke onrust

Het stevige van het gesprek zat volgens Van Oostrum vooral in het gegeven dat het bericht van het vertrek van ziekenhuisafdelingen uit Winterswijk eind vorige week voor flink wat beroering heeft gezorgd, vooral in Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. ,,Ze erkennen dat het wel tot maatschappelijke onrust heeft geleid.”

Op de gemeentehuizen in de oostelijke Achterhoek was sinds donderdagmiddag wel te merken dat het onderwerp volop in gesprek is bij de bevolking. ,,Niet voor niets hebben wij vandaag gezegd dat er sprake is van grote maatschappelijke onrust. Telefoon, mailtjes, via sociale media, ik ben ook op straat aangesproken.”

Volledig scherm Blik in de twee jaar geleden vernieuwde afdeling Intensive Care. © Jan van den Brink

Volgens Van Oostrum is het wel helder dat de intensive care voor het streekziekenhuis Koningin Beatrix behouden blijft. ,,Als het gaat om de afdeling kindergeneeskunde en verloskunde hebben wij het verzoek gedaan om dat besluit te heroverwegen. Daar heeft het Santizbestuur geen toezegging over gedaan. Eind februari wordt daar een definitief besluit over genomen. Zij willen de ziekenhuiszorg voor de hele Achterhoek overeind houden. De gemeenten zetten in op het behoud van twee volwaardige ziekenhuizen.”

Twéé volwaardige ziekenhuizen

Dat is ook de inzet van de petitie die op de speciale website petitie24.nl is gestart. Daar hadden maandag aan het eind van de middag meer dan 5600 mensen hun handtekeningen op achtergelaten. Sommige met een reactie, zoals oud-burgemeester Thijs van Beem van. Winterswijk: ‘Het besluit was: twee volwaardige ziekenhuizen!’

Dat was ook het bericht dat het SKB en Slingeland Ziekenhuis in juni 2016 naar buiten brachten in een persbericht: ‘Leidend principe in alle gesprekken is “goede zorg van twee ziekenhuizen dichtbij”. En: ‘Door samen te werken willen beide ziekenhuizen hoogwaardige ziekenhuiszorg in de Achterhoek op beide locaties waarborgen en deze verder verbeteren.’

Onze inzet: heroverwegen