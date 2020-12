Geen eten op tafel in Grand Plaza Eibergen, maar ‘veel kerstspullen voor weinig’

Shamsa, Oeka en andere Aventus-scholieren brengen kerstsfeer in grote verlaten etalage in Zutphen

7 december Graffiti op deuren, ingetrapte rolluiken en leegstaande panden. De Polsbroekpassage in Zutphen heeft alles behalve een gezellige kerstsfeer. Leerlingen van Aventus brengen daar verandering in. De dertig meter lange leegstaande etalage van het voormalige pand van het Juridisch Loket toveren ze om in een kerstetalage.