‘Geen euro gaat van het SKB naar nieuwbouw Slingeland’

Werkloos­heid kruipt omlaag richting magische grens 3.000

28 december DOETINCHEM - Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek blijft dalen. In november is het aantal uitkeringen gedaald tot 3.095, nooit eerder telde het UWV zo weinig werklozen in de regio. Ter vergelijking: vlak voor de crisis in 2008 stond de teller op z’n laagst met 3.260 uitkeringen.