Geen Facebook meer? Ik snap GroenLinks wel; ik ben soms ook helemaal klaar met die (a)sociale media!

Uitgemaakt voor rotte vis

Toegegeven. Ik was zelf ooit een fanatiek socialemediagebruiker. Ik vind het leuk om mooie ervaringen, foto’s, video’s of muziek te delen. Gewoon positieve energie! Toch snap ik GroenLinks wel. Ik schreef op deze plek een column over de mondkapjesplicht. Dat heb ik geweten. Het leverde meer dan 350 boze reacties op. In het begin dacht ik nog: leuk! En ging er met gestrekt been en steekhoudende argumenten tegen in. Fout! Er valt op Facebook niet te discussiëren met mensen die geen respect hebben voor andermans mening. Na drie weken uitgemaakt te zijn voor rotte vis was ik er wel klaar mee.