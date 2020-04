Geen Farm & Country Fair, jubileumeditie schuift door naar 2021

IJZERLO - De 25ste editie van de Farm & Country Fair gaat in juni niet door. Verplaatsen naar het najaar is voor de organiserende familie Ruesink geen optie. ,,Dat moeten we niet doen”, zegt Joke Ruesink. ,,Het was voor ons snel duidelijk: de Farm & Country Fair wordt nu van in het laatste weekend van juni 2021 gehouden, van 25 tot en met 27 juni.”

Het besluit om naar 2021 te verplaatsen zou eigenlijk pas later deze maand worden genomen, maar het bericht van minister-president Mark Rutte van dinsdagavond bracht nieuwe duidelijkheid. ,,Wat we nu horen is dat het in juni nog niet over is. En er zijn zoveel mensen bij de voorbereiding betrokken, standhouders moeten al gaan inkopen. Het is nu duidelijk, dat geeft ook voor iedereen rust.”

Quote Het is voor iedereen wel een tegenval­ler, we hopen hier allemaal gezond doorheen te komen Joke Ruesink

Plattelandsshow

De Farm & Country Fair rondom het boerenbedrijf van de familie Ruesink is gebaseerd op de Engelse plattelandsshows. Op enkele hectares rond de boerderij in IJzerlo worden allerlei themapleinen ingericht, waar stands en shows bezocht kunnen worden. Extra spijtig is dat het dit jaar de 25ste editie van de duizenden bezoekers trekkende Farm & Country Fair zou worden. ,,We hopen nu in 2021 te kunnen knallen met een extra feestelijke jubileumeditie.”

Niet in de herfst

Volgens Joke Ruesink is niet overwogen om de Farm & Country Fair naar het najaar te verplaatsen. ,,Als we het in de herfst zouden houden heb je te maken met allerlei activiteiten, met beurzen en evenementen in het najaarsprogramma. Dat moeten we niet willen, dat was ons al snel duidelijk.”

