Geen fietsen op een mogelijk vol plein bij concert Waylon tijdens Djazzvibes in Doetinchem

,,De Achterhoeker is gewend zijn fiets zo'n beetje mee te nemen tot in de kroeg'', zegt Kees Telder, mede-organisator van het evenement dat vandaag, morgen en zondag wordt gehouden in de binnenstad. ,,Maar bij het optreden van Waylon willen we geen fietsen op een mogelijk vol plein."

Er komen vier of vijf stallingen waar de fietsen kunnen worden neergezet. Vanaf 19.00 uur worden de fietsen geweerd. Waylon treedt op van 23.00 tot middernacht.

Over de drukte valt nog niks te zeggen

Hoeveel mensen Waylon zaterdagavond op de been krijgt, is de vraag. Ook Telder - oud-wethouder van Doetinchem - durft daar niets over te zeggen. Menig Doetinchemmer staat nog de extreme drukte op het plein tijdens het optreden van Guus Meeuwis in 2007 voor ogen. Het was toen zo vol dat sommigen het onveilig vonden en het plein verlieten. ,,Daarom is er nu ook veel overleg geweest met de gemeente", zegt Telder.

Lange tijd bleef onduidelijk waar Waylon precies zou optreden in de binnenstad. ,,We wilden Waylon aanvankelijk laten zingen op het podium in de Grutstraat", zegt de oud-wethouder. ,,Dat bleek niet mogelijk. Ergens binnen had gekund maar dan hadden we met kaartverkoop moeten gaan werken, terwijl we een festival willen dat zo veel mogelijk vrij toegankelijk is. Daarom viel de keus op het Simonsplein."

Waylon ook overdag al in Doetinchem