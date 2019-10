Geen financieel extraatje voor huiseigenaren in Berkelland

Nog even, en Zutphen moet het zonder Music All In en speurneus Arnold Kassenberg doen

12:03 Arnold Kassenberg (66) heeft de knoop doorgehakt: the music's over. Ergens dit najaar stopt de zelfstandig ondernemer in Zutphen met zijn winkel Music All In, waarmee een einde komt aan de laatste reguliere platenzaak van Zutphen. En aan 45 jaar lief en leed tussen de cd’s, dvd’s en lp's. De tijd heeft Arnold ingehaald. Tegen de muziekstreaming van Spotify en iTunes en internetgiganten als bol.com kan hij niet meer opboksen.