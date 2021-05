Geen groepslessen? Dan maar honden trainen bij het baasje thuis

Jonge zestigers in Gelderland wachten op vaccinatie: ‘Wij zijn risico­groep, maar blijkbaar niet in deze provincie’

6 mei Een deel van de jonge zestigers in Gelderland wacht nog op een oproep van de huisarts voor de AstraZenecaprik, terwijl mensen die jonger zijn al via de GGD hun vaccinatie kunnen halen. ,,We worden links en rechts ingehaald”, zegt een gefrustreerde inwoonster van Elburg. ,,Mensen die jonger zijn, komen al aan de beurt. Ik voel me niet serieus genomen.”