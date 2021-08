Geen groot feest in Borculo, wel kermis, vissen en quiz: ‘Het samenzijn en samen doen is onderhand echt een gemis’

Lochem maakt zoekloca­ties voor 1300 nieuwe huizen bekend, inwoners mogen ook meepraten

24 augustus Lochem wil tot en met 2030 1300 nieuwe woningen bouwen in zijn dorpskernen. Sinds vandaag zijn de zoeklocaties voor nieuwbouwwoningen bekend. In sommige gevallen zal groen in het buitengebied opgeofferd moeten worden om het woningentekort op te lossen. Al wordt er ook gekeken naar het ombouwen van bestaande gebouwen naar nieuwe woningen. Inwoners kunnen eind deze maand en in september inspreken tijdens fysieke informatieavonden.