Geen grote herdenking, wel bloemen en vlag bij monument Edward Foster in Neede

NEEDE - Leden van het 4 en 5 mei Comité Neede leggen dinsdagavond bloemen neer en hijsen de Britse vlag bij het Fostermonument aan de Höfteweg in Neede.

Op 31 maart is het 75 jaar geleden dat de Engelse soldaat Edward Foster sneuvelde bij gevechten die voorafgingen aan de bevrijding van Neede. De 24-jarige hoorde bij de bemanning van een Shermantank, die in de frontlinie van het Engelse regiment Coldstream Guards vanuit Lichtenvoorde oprukte richting het Twentekanaal bij Goor.

Antitankgranaat

Aan de Rutgersweg in Neede, ter hoogte van de voormalige steenfabriek, openden Duitsers de aanval op de Engelse bevrijders. Een Duitse militair vuurde een antitankgranaat af op de Shermantank. Bij die aanval werd Edward gedood. Zijn jongere broer, de 19-jarige Lesly Foster, overleefde.

Zonder publiek

De officiële herdenking bij het Fostermonument met Britse en Duitse genodigden is vanwege het coronavirus afgelast. In plaats daarvan houdt het 4 en 5 mei Comité Neede dinsdag een sobere ceremonie zonder publiek. Om 17.00 uur, het tijdstip waarop Edward Foster 75 jaar geleden om het leven kwam, wordt bij het monument de Britse vlag halfstok gehesen. Tegen 19.30 uur gaat de vlag in de top en wordt er een boeket bloemen neergelegd ter nagedachtenis aan de gesneuvelde Engelse bevrijder.

Volledig scherm Het Fostermonument aan de Hofteweg in Neede. © Stichting 4 en 5 mei

Vlaggen uit op 1 april

Op woensdag 1 april is het 75 jaar geleden dat Neede is bevrijd. Het 4 en 5 mei Comité vraagt inwoners van Neede en omgeving de Nederlandse, Britse of Canadese vlag uit te steken.

Expositie

De bevrijdingsexpositie in de Oale Smederieje, die op 1 april geopend zou worden, wordt uitgesteld tot de open monumentendagen in het tweede weekend van september. Dan wordt in de tentoonstelling extra aandacht geschonken aan de operatie Market Garden.

Volledig scherm Dodenherdenking bij het monument op de Needse Berg. © Christian van der Meij

Dodenherdenking

De herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in de Grote Kerk met aansluitend het defilé naar het oorlogsmonument op de Needse Berg wordt uitgesteld naar 2021, net als de bevrijdingsfestiviteiten op 5 en 9 mei. Het comité legt op 4 mei wel een krans bij het monument ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers

Fietsen en wandelen