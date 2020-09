Geen heropening ex-tbs-kliniek Oldenkotte voor psychiatrie

Dankzij corona meet-and-greet met kunste­naars: ‘We komen weer met mensen in contact’

10 september BORCULO/GEESTEREN - De coronacrisis is een crime voor de kunst. Kunstenaars en publiek ontmoeten elkaar niet, want veel activiteiten zijn afgelast. Maar door die crisis ontstaan er ook nieuwe initiatieven, zoals in Borculo en Geesteren. Daar is komend weekeinde een meet-and-greet met kunstenaars in diverse ateliers.