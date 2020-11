Geen intocht, maar Sint komt op YouTube voor Eibergse kinderen

Deze filmpjes zijn straks te vinden op de website van InEibergen.nl. Er zijn ook kleurplaten te vinden en informatie over Sinterklaasactiviteiten in Eibergen. De Goedheiligman logeert bovendien in wel Eibergen, zijn slaapkamer is dit jaar aan Hagen 22a. Op de Facebookpagina van InEibergen is de Slaapkamer van Sinterklaas zelfs te volgen. Sint is dol op tekeningen en knutselwerkjes die daar gebracht kunnen worden.