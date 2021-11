Geen intocht, wel sint-walk-through: goedheiligman ontvangt kinderen op koepelterrein in Neede

Het Koepelfestijn met de sint-walk-through in Neede begint op zaterdag 13 november na afloop van de landelijke intocht. Sint en de pieten verwelkomen de Needse kinderen ’s middags op het koepelterrein aan de Oranjelaan. Sinterklaas zit in de muziekkoepel, de kinderen lopen vanaf de ingang via een paadje al slalommend naar hem toe. Bij de koepel kunnen ze via de trap het podium op, Sinterklaas een hand geven, een tekening achterlaten, foto’s maken en via de tweede trap weer naar beneden en het terrein verlaten.

„Op die manier is het een doorstroomevenement en hoeven we niet aan allerlei coronaregels te voldoen”, zegt Marian Huiskes van het Sinterklaascomité, dat de intocht onder de vlag van de Needse Ondernemersvereniging organiseert. „Tenminste, als het kabinet vanavond niet met nieuwe maatregelen komt. Dat moeten we afwachten.”

Sint komt altijd in de brandweerauto

Normaal gesproken arriveert Sinterklaas met een brandweerauto en loeiende sirenes in Neede, waar de kinderen hem aan de Borculoseweg opwachten. Vervolgens lopen de sint, de pieten en alle kinderen via de Borculoseweg en de Oudestraat naar het Raadhuis. Hier spreekt Sinterklaas de kinderen toe en kunnen ze hem een hand geven.

„Het is altijd heel druk tijdens de intocht in Neede, met veel ouders langs de kant van de weg”, schetst Huiskes. „Voor een traditionele intocht zouden we het hele gebied moeten afzetten en bij iedereen van boven de 12 jaar een coronacheck doen. Daar hebben we de mankracht niet voor. En we willen de discussie niet die je dan krijgt. Het is bovendien niet kindvriendelijk, dan mist de hele intocht zijn doel.”

Voor het Koepelfestijn worden de Needse kinderen in tijdvakken van een half uur uitgenodigd. Dat gaat in principe per basisschool. „Maar er zijn ook tijdvakken voor kinderen die wel in Neede wonen, maar niet hier naar school gaan. Net als voor kinderen die nog geen vier jaar oud zijn en ook niet met een oudere broer of zus meelopen”, legt Huiskes uit. „Ook voor kinderen die gebaat zijn bij minder prikkels is er een tijdvak, en voor mensen met een verstandelijke beperking. Iedereen kan komen.”

Niet uit Neede? Kom dan niet!

Met een uitzondering: mensen van buiten Neede wordt gevraagd de intocht dit jaar in hun eigen woonplaats te vieren. „Dorpen zoals Noordijk hebben hun eigen intocht, maar je ziet dat veel mensen desondanks toch ook naar Neede komen”, aldus Huiskes. „Dat kan dit jaar niet. Het is heel vervelend, maar voor kinderen die niet in Neede wonen is deze keer geen plek.”

Ouders en begeleiders zijn samen met de kinderen welkom op het koepelterrein. „Ze mogen alleen niet samenscholen met andere ouders”, zegt Huiskes. „Daarom zijn we die dag met extra veel pieten aanwezig. Om de kinderen te vermaken, maar ook om de doorstroom in de gaten te houden.”

‘Het is dit, of niets’

Huiskes hoopt op begrip en medewerking om het sinterklaasfestijn in goede banen te kunnen leiden. „We hebben vorig jaar al de Facebookpagina Sinterklaas Neede aangemaakt, waarop we heel veel informatie delen met ouders. Houd je aan de tijdvakken, dat is nu heel belangrijk. En blijf doorlopen. Het is dit, of niets.”

