Geen kaartjes voor testevenement Startschotgala? Op Marktplaats kosten ze ‘slechts’ 1.250 euro

video Zeer grote brand bij aardappel­boer in Groenlo, twee opslaghal­len in de as gelegd

8:02 Een brand aan de Meddoseweg in Groenlo heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee hallen van een aardappelboer in de as gelegd. Deze mogen dan ook als verloren worden beschouwd. In de hallen stonden pallets en landbouwmachines.