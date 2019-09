Geen ‘keetje’ meer in het centrum van Doetinchem

Vanuit het keetje werd ergens in december drie dagen lang radio gemaakt om het werk van de hulpstichting voor de allerarmsten in Oost Europa te promoten. De eerste jaren 100 uur achter elkaar, de laatste jaren al wat minder frequent. ,,Natuurlijk is het jammer dat we moeten stoppen, maar het kon niet anders. De organisatie is een hels karwei. We hebben een grote groep senioren die ons helpt. Die kunnen dit werk niet meer aan. Er komt een moment dat het niet meer gaat", vertelt secretaris Jan Wenting.

Opbrengst jaarlijks meer dan 50.000 euro

Samenwerking met Optimaal FM

Dat alternatief is er gekomen. Op 8 december wordt een bijzondere dag gehouden in samenwerking met Optimaal FM rond het werk van de Moeder Teresa Stichting in het DRU complex in Ulft. In de popzaal zijn optredens, in de foyer een informatiemarkt. Buiten wordt een groot scherm geplaatst, waarop de sponsoren zichtbaar worden gemaakt.



,,Misschien is er minder toeloop dan in Doetinchem. Maar tegelijk wordt in de SSP-hal ook een grote kerstmarkt gehouden, dus we hebben goede hoop dat de mensen ons weer weten te vinden. En natuurlijk gaan we in de weken voor 8 december de boer op om sponsoren te vinden. Voor 100 euro word je al elke dag een keer genoemd op de radio.”