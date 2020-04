Geen kermissen en feesten in de Achterhoek, ook niet met anderhalve meter afstand: ‘Ben er kapot van’

Het laatste sprankje hoop bij de organisaties van kermissen en volksfeesten vervloog toen premier Mark Rutte dinsdagavond bekend maakte dat alle grootschalige evenementen tot 1 september niet door mogen gaan. ,,Maar we hadden er al wel rekening mee gehouden”, zegt Hans Smit, voorzitter van de Vereeniging Volksfeest in Winterswijk. Het eerdere idee om kleinere corsowagens in te zetten, kan nu helemaal van de baan. ,,Met het tentfeest was het alles of niets. Anderhalve meter afstand werkt niet op een feest.”