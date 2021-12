Geen klaslokalen, maar koopappartementen in oude Mammoetschool in Velswijk

Op een Duits station en moet je je OV-kaart opladen? Vanaf volgend voorjaar -hopelijk mogelijk

EMMERICH - Op de treinstations in Emmerich, Elten en Praest komen Nederlandse laadpalen voor ov-chipkaarten. Het was de bedoeling de laadpalen dit jaar nog in gebruik te nemen, maar dat is niet gelukt. De verwachting is dat in de lente treinreizigers de laadpalen kunnen gaan gebruiken.

14 december