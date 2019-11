Escape Room Doetinchem verward met bordeel: ‘Of we nog leuke meisjes beschik­baar hebben?’

13:29 DOETINCHEM - Eigenaar Fred Walstra van Escape Room Doetinchem kan er vandaag wel om lachen. Maar de commotie rond bordeel Escape in Doetinchem heeft zijn escaperoom wel de nodige problemen bezorgd. Via social media en via email kreeg het partycentrum waarvan de escaperoom onderdeel is, verschillende vervelende berichten. Daarin werd het bordeel verward met de escaperoom.