Geen Megatent, maar Megatuin: Zwarte Cross komt met festivalpakket voor thuisblijvers

Aanpak coronaqua­ran­tai­ne arbeidsmi­gran­ten wordt niet afgestemd ondanks kritiek uit Duitsland

16:47 GROENLO - De aanpak van quarantaine bij met het coronavirus besmette arbeidsmigranten blijft in Nederland en Duitsland verschillend. Vanuit Duitsland was er regelmatig kritiek op de Nederlandse aanpak na vele besmettingen bij in Duitsland wonend personeel van Nederlandse vleesbedrijven.