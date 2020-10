Geen mondkapjes op Graafschap College

Ontmoetingen Opwinding door een ijsvogel: ‘In mijn tuin!’

1 oktober ‘Whaaah! Een ijsvogel voor m’n raam!’ Ik gil in m’n telefoon middenin een gesprek. Even is het stil aan de andere kant. In mijn hoofd allerminst: ‘Een ijsvogel. Er zit een ijsvogel. In mijn tuin! Een ijsvogel.’ Ik hoor nog maar amper wat er aan de andere kant van de lijn wordt gezegd. Ik klem de telefoon tussen kin en schouder en reik naar m’n camera. Ah.. verkeerde lens. Terwijl ik probeer het gesprek te hervatten, pak ik m’n cameratas en haal de telelens eruit. Ondertussen mijn ogen strak op de ijsvogel gericht. De telefoon nog steeds met mijn schouder tegen mijn oor gedrukt. Snel verwissel ik de lens, kijk met een half oog naar de instelling van het toestel en druk af.