Géén mondkapjes voor minima, maar als je ernaar vraagt krijg je ze wel

Kleine voorraad

Beide gemeenten hebben volgens Hoenderboom een kleine voorraad mondkapjes beschikbaar. ,,We gaan de mensen er wel op wijzen. Als ze geen geld hebben om ze zelf aan te schaffen zorgen wij er voor. Maar we gaan geen regeling maken voor iedereen, daar is volgens ons geen aanleiding voor. In Winterswijk denken ze er zo ook over.”