Geen museum voor Jan Cremer in Groenlo

Winters­wijk wil Tuunter­veld voor bedrijvig­heid

15:37 WINTERSWIJK – Het Tuunterveld aan de Rondweg-West in Winterswijk wordt door de gemeente aangewezen als plek voor uitbreiding als bedrijfsterrein. In het terrein is 15 hectare grond beschikbaar, die goed ontsloten kan worden via de bestaande rotonde in deze rondweg.