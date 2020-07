Geen nieuwe sporthal in Vorden, want sport in andere dorpen is ook belangrijk

Belangrijkste argument tegen een nieuwe sporthal is het ontbreken van een volledige visie op sport voor heel Bronckhorst. De raad wil investeringen in sportaccommodaties eerlijk verdelen over de kernen. Want ook de sporthallen en gymzalen in Keijenborg, Hengelo, Halle, Zelhem en Hoog-Keppel moeten vernieuwd of gerenoveerd worden.



Dat geldt ook voor de huidige sporthal ’t Jebbink in Vorden. ,,Die kan met een grondige renovatie nog zeker tien jaar mee. Dat geeft ons de tijd goed te kijken wat nodig is en het geld eerlijker te verdelen”, zei Joke Meulenveld van de VVD.