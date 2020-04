Geen nieuwe ziekenhuisopnames, wel vier coronadoden in de Achterhoek erbij

Het totaal aantal aan corona overleden Achterhoekers komt daarmee op 39, blijkt uit de meest recente cijfers die het RIVM zaterdagmiddag heeft gepubliceerd.



Positief is dat er geen nieuwe ziekenhuisopnames bij zijn gekomen van mensen die zijn geïnfecteerd met het coronavirus. Daarmee blijft het totaal aantal inwoners van de Achterhoek dat opgenomen is (geweest) staan op 65. Het is voor de tweede keer in de drie dagen dat er geen nieuwe ziekenhuisopnames bij komen in deze regio, want dat was donderdag ook al zo. Toen was dat voor het eerst sinds 31 maart.