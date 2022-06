Geen Noordtak door Liemers en de Achterhoek, nu onderzoek opzij geschoven is? ‘Stap vooruit voor ons’

ABBA keert muzikaal terug in Openlucht­the­a­ter Eibergen

EIBERGEN - Openluchttheater Eibergen is zaterdagavond het toneel van ABBA The Music. Tien topmusici vertolken in ‘Thank you for the music’ de succesnummers van de legendarische Zweedse band net zoals het klonk toen het Zweedse viertal Agnetha, Björn, Benny en Anni-Frid ze destijds uitvoerden.

