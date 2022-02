Geen optochten in de Achterhoek, maar mogelijk ‘boetenzitting’ carnaval

GROENLO/NEEDE/EIBERGEN - Geen caravalsoptochten in het weekend van 26 en 27 februari, maar wel enige feestelijkheden in aangepaste vorm. Met nog een paar slagen om de arm denken organisatoren van carnavalsactiviteiten in de Achterhoek na over wat wél kan.

Secretaris Peter Huisman van carnavalsvereniging De Knunnekes in Groenlo meldt dat woensdag het algemeen bestuur van De Knunnekes bijeen komt om te bekijken wat kan worden georganiseerd. „We hebben sinds de laatste persconferentie waarin wat meer ruimte werd aangekondigd, contact gehad met burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre. Natuurlijk is ook waarmee de rijksoverheid en het Veiligheidsberaad op 14 en 15 februari komen, cruciaal. In aanloop daar naartoe willen we onder meer met de horeca in gesprek over wat we op zijn Achterhoeks een boetenzitting noemen: het aankleden van de Markt met statafels en ruimte voor dweilorkesten. Over polsbandjes en een gezamenlijke munt. Dat het om tien uur 's avonds afgelopen moet zijn, is geen onoverkomelijk probleem: meer een kwestie van 's morgens op tijd beginnen.”

Quote Met driedui­zend of vierdui­zend mensen in een tent: ik denk dat je dat nu niet moet willen, al zou het mogen. Ria Ruiterkamp, De Vlearmuze

Ook bij carnavalsgenootschap De Vlearmuze in Neede wordt gebroed op wat wél kan. Voorzitter Ria Ruiterkamp: „Dat de optocht er niet komt, dat was al langer duidelijk. Je kunt wagenbouwers niet om twee voor twaalf laten weten dat het tóch doorgaat, of op het laatste moment zo'n evenement waar weken of langer voorbereiding in gaat zitten, afblazen. We zullen volgende week overleggen over alternatieven. Met drieduizend of vierduizend mensen in een tent: ik denk dat je dat nu niet moet willen, al zou het mogen. Vooropgesteld: we houden rekening met de regels en anderhalve meter afstand houden. Tegelijk moet je bij wat wél kan, ook rekening houden met de kosten en de baten.”

Ria Ruiterkamp waarschuwt dat het programma zoals dat nog op de website van De Vlearmuze staat, niet actueel is. Dat geldt ook voor wat bij collega-vereniging ECG De Waterrotn in Eibergen digitaal nog op de rol staat: ook dáár is het programma zoals dat normaalgesproken vanaf ‘de elfde van de elfde’ had moeten worden uitgerold, in de ijskast beland. Geen nieuwe carnavalsprins en -adjudant, geen optochten en uitwisselingstreffens met naburige verenigingen.

Peter Huisman van De Knunnekes: „We hebben een nieuwe prins en adjudant; dat is het grootste geheim van Groenlo. Normaal zouden we die de eerste vrijdag na de elfde van de elfde willen presenteren. Dat willen we nu op 27 februari doen, waarna de hoogheden anders dan anders een jaar lang in functie blijven.”