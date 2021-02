Geen Oranjepop op Koningsdag in Neede: ‘In 2022 zijn we er weer’

„Na veel wikken en wegen, en met pijn in ons hart hebben wij als bestuur besloten om voor Koningsdag 2021 geen OranjePop Neede te organiseren. Helaas gooit net als vorig jaar het Corona-virus roet in het eten. De onzekerheden over het organiseren van evenementen in april is nog te groot. Daarnaast is er nog weinig duidelijk over mogelijke versoepelingen”, aldus de organisatoren Tom Rust, Patrick Tijdhof en Lyonne Wisseborn.