Geen paasvuur in Aalten, Zieuwent weet het zondag pas zeker

Volgens Aalten is door de droogte het risico op natuurbranden aanzienlijk toegenomen. In deze gemeente zijn er ‘enkele tientallen’ ontheffingen aangevraagd om een paasvuur op zondag of maandag te ontsteken. Alle aanvragers hebben bericht gekregen dat de ontheffing is ingetrokken.



‘We zijn ons er van bewust dat dit voor mensen een vervelende boodschap kan zijn’, schrijft burgemeester Anton Stapelkamp in een toelichting op het besluit. ‘Toch hoop ik op ieders begrip en medewerking aan het stookverbod.’



In Oost Gelre wordt een uitzondering gemaakt voor het paasvuur dat aan de Rouwhorsterdijk in Zieuwent wordt ontstoken. In overleg met de gemeente hefet de organisatie van Paaspop Zieuwent extra veiligheidsmaatregelen genomen. Het vuur moet om 20.30 uur worden aangestoken. Volgens burgemeester Annette Bronsvoort is de definitieve toestemming afhankelijk van de weersomstandigheden aan het begin van de zondagavond. Als het te hard waait bestaat de kans dat het alsnog niet doorgaat.



Lees alles over de paasvuren in de Achterhoek in ons dossier.