Geen paniek bij 'Lochemse' woningcorporatie Viverion ondanks miljoenenverlies

Er is geen peil op te trekken: na het miljoenenverlies van vorig jaar, kan het zomaar zijn dat Viverion over 2018 wél stevig in de plus eindigt. Zo was het vorig jaar immers ook, maar dan andersom (want in 2016 was er nog 44 miljoen winst). ,,Dit verlies is er alleen op papier, niet in geld", zegt directeur-bestuurder Jan Willem Allersma. ,,Zoals de 44 miljoen winst niet leidde tot euforie, leidt dit niet tot paniek."

Regels

De schommelingen zijn het gevolg van nieuwe regels van het Rijk. De totale waarde van alle woningen van Viverion wordt nu gezien als 'marktwaarde' - dus als vermogen. ,,Dat is raar, want wij hebben onze woningen niet om te verkopen maar om in te wonen."

De waarde van het totale woningbestand wordt elk jaar opnieuw bepaald. Door hoge inflatie is op papier bijvoorbeeld sprake van stijging van het bezit, daarnaast verschilt de rekenmethode van jaar tot jaar. ,,Dat leidt tot deze forse schommelingen." Zo zijn er meer factoren. Als Viverion bijvoorbeeld besluit woningen te bouwen, moet die investering als verlies worden genomen. Worden er vervolgens minder (snel) woningen gebouwd, dan is er volgens de nieuwe regels sprake van winst.

Minder in kas

Behalve een papieren verlies in de boekhouding, daalde ook de werkelijke hoeveelheid geld op de bank, van 7,8 naar 1,6 miljoen. Ook dat is geen punt van zorg, zegt Allersma. ,,Die 7,8 miljoen aan het eind van 2016 was inclusief een lening voor een project waarvoor de rekeningen later kwamen. Maar we proberen dat saldo altijd zo laag mogelijk te houden, omdat we ook leningen hebben. Voor een woningcorporatie hebben wij er vrij weinig. We zijn een oergezonde club."

Verlaging maximumhuur