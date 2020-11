Geen paniek bij SKB ziekenhuis in Winterswijk door corona-uitbraak: ‘Alles onder controle’

,,We kregen afgelopen weekend ineens opvallend veel patiënten en medewerkers op de C1-afdeling met coronaverschijnselen. We zijn meteen gaan testen en er bleken inderdaad enkele medewerkers en enkele patiënten besmet te zijn”, aldus Van der Beeke. Om hoeveel besmette personen het precies gaat wil hij niet zeggen, omdat dat ’een verkeerd beeld zou scheppen’. Het zijn er in ieder geval niet meer dan tien.



,,Omdat we niet bij alle besmette personen de bron van de besmettingen konden achterhalen, hebben we besloten de afdeling per direct helemaal af te sluiten”, legt de clustermanger uit. De patiënten mogen geen bezoek ontvangen, tenzij ze terminaal zijn, en moeten als ze worden ontslagen uit het ziekenhuis nog tien dagen thuis in quarantaine. Dat geldt ook voor de besmette medewerkers.