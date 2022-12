Geen paniek! Mobiele telefoons bij de Duitse grens kunnen om 11.00 uur ineens gaan trillen en kabaal maken

Opgesloten demonstran­ten rekenen op een kaartje en steun uit Berkelland

EIBERGEN - De Amnesty werkgroep Berkelland doet zaterdag mee aan de grote briefschrijfactie van Amnesty International. Geen marathon, zoals de vorige keer, maar een schrijfmiddag in De Oude Mattheus in Eibergen. Write for rights heet de actie die ieder jaar in december wordt gehouden.

8:11