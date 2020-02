Geen paniek, ondanks groeiende druk op huisartsen in de Achterhoek

De verwachting is dat de regio in 2023 het moet doen met 10 procent minder huisartsen en vijf jaar later zelfs met bijna 20 procent. Vervelende bijkomstigheid is dat de zorgvraag de komende jaren juist flink zal stijgen. In 2028 zal de vraag naar zorg bij de huisartsen toenemen van 18 tot 50 procent ten opzichte van vorig jaar.