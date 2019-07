Geen paraplu's en hoeden, wél een bont cultureel spektakel in Ulft

Bredevoort: 11 nieuwe woningen, een nieuwe super en behoud van oude gevel

15:22 BREDEVOORT - Vijftien jaar na de eerste aanzet kan het bouwplan Bekendijk in Bredevoort verder worden uitgevoerd. In de laatste fase worden er tien nieuwe woningen gebouwd: acht op het terrein van de voormalige knopenfabriek, twee op de plek van de Spar supermarkt en een verderop in het vestingstadje.