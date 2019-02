Geen privacyschending, dus Winterswijk gaat bezoekers weer tellen

WINTERSWIJK - Tien meetpunten in het centrum van Winterswijk registreren vanaf eind maart weer het aantal bezoekers in het centrum. De telling lag vanaf november stil vanwege mogelijke privacyschending. Achteraf was het loos alarm.

Op tien plekken in het centrum van Winterswijk zijn zogenaamde wifi trackers geïnstalleerd waarmee de bezoekersstroom kan worden gemeten. Het bedrijf die het voor de gemeente telt is Locatus. In november werd het bedrijf door de Autoriteit Persoonsgegevens op de vingers getikt dat er mogelijk sprake was van het schenden van de privacyregels. Het actief registreren werd meteen ‘on hold’ gezet.

Niet nodig

Maar achteraf was dat niet nodig geweest, want na controle van alle afspraken blijkt Locatus binnen de regels van de wet te blijven met de registratie. Het passief tellen via de wifi trackers van de bezoekers is wel doorgegaan, zodat de gegevens over de maanden november tot en maart nog te achterhalen zijn voor het totaalplaatje, meldt Locatus woordvoerder Gert-Jan Slob. Bij wifi tracking in Winterswijk worden de mobiele telefoons geregistreerd die langskomen, maar niet de gegevens zoals de 06-nummers.

Stijgende lijn

Voor Winterswijk is het tellen van de bezoekers erg belangrijk. Het gebeurt al een tiental jaren en er zit nog steeds een stijgende lijn in. In 2018 is het aantal bezoekers weer met 5 procent gestegen ten opzichte van 2017. Daarvan komt 40 procent uit Duitsland. Vooral de woensdagen en de zaterdagen, met de markt, zijn erg populair bij de oosterburen, die soms een uur tot anderhalf uur rijden van Winterswijk af wonen.

Ze komen behalve voor de markt ook voor de mix van kleine winkels en ketens als H&M, CoolCat, C&A, Hema Rituals en America Today. ,,In feite heeft Winterswijk een winkelbestand bestemd voor 165.000 consumenten, terwijl de gemeente maar 29.000 inwoners telt. In de winkelstraten is nauwelijks leegstand", meldt een trotse Marcel Theunissen, aanjager economie bij de gemeente Winterswijk.

Actie Enschede