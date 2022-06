Geen promotie naar derde klasse voor Reünie na ruime nederlaag tegen Angeren

De Borculose formatie moest drie rondes winnen om te promoveren naar de derde klasse. Na eerdere overwinningen tegen Kilder (3-0) en AD’69 (4-5) wachtte op neutraal terrein de finaleronde tegen Angeren. Al na twintig minuten spelen, keek Reünie tegen een 0-2 achterstand aan. Toen in de veertigste minuut ook nog eens de derde tegentreffer viel, leek de wedstrijd al gespeeld. Na de aansluitingstreffer van Vincent Terleth maakte Reünie nog wel aanstalten op meer doelpunten, maar die wilden niet vallen. Na rust veranderde het spelbeeld niet veel voor de ploeg uit Borculo. Na een kwartier in de tweede helft maakte Angeren al de 1-4, waardoor het geloof bij Reünie helemaal weg was. Van Losser: ,,Uiteindelijk speelden we nog wel 1-op-1, maar ook dat werkte niet in ons voordeel.”