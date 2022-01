Geen schaap schrikt van carbidschieters Teun en Robin in Ruurlo, alleen de kat kruipt achter de gordijnen

RUURLO - Het is coronatijd en carbid schieten mag in Berkelland, maar wel met de nodige voorwaarden. De gemeente komt onaangekondigd controleren. „Maar niet als boeman.”

Het is niet echt feest in de weide achter het huis bij Teun Janssen. In een hoek van het weiland ligt één melkbus met wat draadwerk naar een accu. „We zijn beginners hoor en knallen een beetje voor de lol”, vertelt Robin Arends uit Silvolde. Hij is bij zijn kameraad op bezoek , legt nog eens een stukje carbid onder in de melkbus en giet er vervolgens een scheutje water overheen. „Dat is nodig voor de chemische reactie waar de bal zo mee wordt weggeschoten.”

Het ‘publiek’ bestaat uit twee personen: Willemien en Astrid. Ze zijn geen toevallige passanten, maar komen gericht een bezoekje brengen namens de afdeling vergunningverlening en veiligheid van de gemeente Berkelland. „Dat doen we onaangekondigd, maar niet als boeman. De adressen zijn bekend omdat je het carbidschieten moest aanmelden. We kijken of het er volgens de regels aan toe gaat”, legt Willemien uit. „En dat is hier zeker het geval.”

Welzijn van de schapen

De schapen in een weiland verderop worden nog even genoemd. Voor het welzijn van de wollige grazers moet een afstand van 300 meter in acht worden gehouden. Janssen zegt het niet te hebben opgemeten. „Het is in ieder geval een ruime afstand.”

Quote Als corona voorbij is maken we er weer een feestje van Robin Arends en Teun Janssen

Als de leren bal even later voor de zoveelste keer met een harde knal de lucht in wordt geschoten, is er geen schaap dat schrikt. „Binnen is de kat wel achter de gordijnen weggekropen”, meldt de vriendin van Janssen als ze samen met de buurvrouw oliebollen en zelfgebakken kniepertjes met slagroom komt brengen.

Hier wordt wel degelijk met dierenwelzijn rekening gehouden. „We wonen tussen een schietbaan en een jagersgebied en het knalt hier wel vaker”, geeft Janssen aan. Hij is overigens een van de weinigen onder de carbidschieters in Berkelland die ‘pottenkijkers’ van het regionale journaille op zijn woonerf duldt. „Ik snap het ergens wel en ik stond er ook niet om te springen. Je loopt het risico dat er een overdreven sensatieverhaal van wordt gemaakt en dat wil je liever niet.”

Prettige sfeer

Willemien en Astrid zijn vorig jaar voor het eerst op pad geweest om een oogje in het zeil te houden tijdens de carbid-activiteiten. Toen kreeg de gemeente 135 aanmeldingen binnen van carbidschieters. „Dat waren er dit keer 117”, weet Astrid. „Iets minder dus. We handhaven niet. Zodra we iets waarnemen dat niet conform de regels is, gaan we het gesprek aan. De ervaring van vorig jaar is dat men niet moeilijk doet en dat er gewoon een prettige sfeer heerst.”

In Berkelland is de gemeente deze oudejaarsmiddag met zes personen inclusief drie BOA’s op pad. De burgemeester zou ook meekomen, maar die is geblesseerd. Willemien: „Daarnaast doet de politie haar werk en we hebben tussendoor contact.”

Teun Janssen en Robin Arends knallen er lustig op de los. De leren bal begeeft het. „We hebben een reserve. Als corona voorbij is maken we er weer een feestje van. Hier in de buurt schieten er meer met carbid. Misschien dat we er gezamenlijk iets mee kunnen doen. Heb je toch iets meer spektakel.”