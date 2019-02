Geen ‘Scheveningen-effect’ bij Achterhoekse paasvuren: wel steeds minder vrijwilligers

Zowel gemeenten als paasvuurorganisaties laten weten dat de situatie in Scheveningen niet te vergelijken is met de paasvuren in Oost-Nederland. ,,Dit jaar hebben we geen last van nieuwe regels of extra streng toezicht’’, zegt Gijs Reukers, voorzitter van Stichting Paasvuur Zieuwent. ,,Wij bouwen als enig paasvuur in Nederland nog volgens de traditionele manier. Daardoor komt er minder lucht bij het hout en ontstaan er minder vonken.”