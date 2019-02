Geen stoplichten bij gevaarlijke kruising Noorderlicht

Inbrekers slaan op de vlucht na poging tot inbraak bij café Kletskop in Lichten­voor­de

12:12 LICHTENVOORDE - ,,Ze maakten een ongelooflijke bak herrie. Zoveel dat de bovenburen er wakker van werden’’, vertelt de eigenaar van Café Kletskop in Lichtenvoorde. Vannacht rond 04.00 uur probeerden enkele mannen in zijn café in te breken, maar werden betrapt. Toch konden ze wegvluchten. De politie Oost Gelre is op zoek naar getuigen.