Geen taxiritten? Dan maar campers bouwen: ‘Een nieuw bedrijf is ontstaan, puur door corona’

,,Vooral de zakelijke markt, we rijden veel op Schiphol, viel totaal weg. We keken naar ons wagenpark van tachtig auto’s voor taxivervoer en zeiden tegen elkaar: wat moeten we nou, wat kan er eigenlijk wel?’’ zegt Duivenaar Van Beek (46), uitvaartleider van het bedrijf, dat sinds de jaren 50 aan de Wijnbergseweg in Doetinchem zetelt.

Directeur Maurits (37) en zijn secondant kwamen vrijwel tegelijkertijd op hetzelfde idee: we gaan splinternieuwe Mercedessen Vito’s ombouwen tot buscampers. Het bedrijf Suntrail was geboren, de derde poot van Monnereau. Van Beek: ,,Met de camper op vakantie gaan is populair, dat wisten we natuurlijk. Laten we het meteen goed aanpakken, zeiden we tegen elkaar.’’