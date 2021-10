Geen ‘testen voor toegang’ in Oost-Achterhoek door technische storing

Intocht Sint in Doetinchem als vanouds vanaf De Bleek, ondanks wegopbre­king

7:08 DOETINCHEM - De intocht van Sinterklaas in Doetinchem wordt zaterdag 13 november ‘gewoon’ gehouden vanaf De Bleek. Dit is geheel volgens traditie, óndanks de wegopbreking tussen Oude IJssel en de binnenstad. Of er coronamaatregelen nodig zijn rond de intocht, is nog onderwerp van gesprek.