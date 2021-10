Geen ‘testen voor toegang’-locaties meer in de Achterhoek, onduidelijk of ze terug komen

WINTERSWIJK - In de hele Achterhoek is momenteel géén ‘testen-voor-toegang’-locatie meer. De oorzaak is het invoeren van een nieuw systeem door de Stichting Open Nederland. Of er in de toekomst nog testlocaties in de Achterhoek komen, is onduidelijk.