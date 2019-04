‘Geen toekomst voor speeltuinen in Lichtenvoorde’

Volgens de vier speeltuinen is de financiële nood hoog. De speeltuinen raakten vanaf 2012 hun jaarlijkse subsidie van de gemeente kwijt. Twee jaar geleden verloren de clubs ook de mogelijkheid voor het houden van feestjes en visites in het speeltuingebouw. ‘De laatste twee jaar teren wij in op de financiële reserves’, schrijft Rob Wolterink, voorzitter van speeltuin De Els namens de vier verenigingen aan de gemeente.



De speeltuinen kregen tot en met 2011 jaarlijks ruim 2200 euro gemeentelijke subsidie, maar die werd met ingang van 2012 geschrapt. Een andere inkomstenbron was het verhuren van het speeltuingebouw voor kleine feesten, , zoals kinder- en familiefeestjes. ,,Die werden altijd gedoogd”, vertelt Wolterink. ,,Vanaf 2017 werd de controle aangescherpt, ze treden sindsdien handhavend op.”



Niet dat het speeltuingebouw een gewone horecagelegenheid was. Wolterink: ,,De speeltuin is een prima plek voor een familiedag, of de afsluiting van het seizoen voor een jeugdvoetbalteam.” Voor de ouders kan dan alcohol worden geschonken, de kinderen krijgen limonade en duiken de speeltuin in. De voorzitter: ,,Daar hoort een drankje bij, niet meer dan dat.” Uit de speeltuinbrief aan de gemeente: ‘Dit was na de stopzetting van de subsidie nog een redelijke bron van inkomsten , in elk geval voor het financieren van de instandhouding van de speeltuinen.’