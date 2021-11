Geen trein-intocht in Winterswijk: Sint trekt met ‘Vlogpiet’ door het dorp

In plaats daarvan zijn de Sint en zijn Pieten komende zaterdag twee uur lang in beweging, zegt organisator Peter ten Hagen. Vanaf 13.00 uur start een ‘Vlogpiet’ met filmen, waarna kinderen de Sint live kunnen volgen en hem overal kunnen bezoeken. Hoe de tocht loopt, is een verrassing.

Voor iedereen

‘Normaal’ in Winterswijk is een aankomst van de Sint per trein en aansluitend een rijtoer door de Misterstraat, maar dat gaat dus niet door. ,,We hebben het besluit al even geleden genomen", vertelt Ten Hagen. ,,Bij een aankomst per trein zou het druk worden bij het station. Dan moet je óf anderhalve meter afstand houden, óf de boel afzetten en gaan scannen. Dat willen we niet, de intocht wordt nu voor iedereen toegankelijk, zonder QR-code.”