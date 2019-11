Geen treinen tussen Didam en Wehl na aanrijding

Aalten wil zelf zorgen voor betaalbare woningen in dorpsker­nen

7:14 AALTEN - Wethouder Ted Kok van Aalten wil betaalbare woningen plaatsen in kleine kernen als Lintelo, De Heurne, IJzerlo of Barlo. De gemeente heeft zelf grond in die dorpskernen beschikbaar. Als de lokale belangenverenigingen gegadigden aandragen, kan de gemeente kleine, verplaatsbare woningen plaatsen.