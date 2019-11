Geen treinen tussen Wehl en Doetinchem door seinstoring

Dichteres met nieuwe bundel terug naar Hummelo, de plek van het ‘opvouwbare bos’

12:13 HUMMELO - De Amsterdamse Helma Snelooper koestert warme herinneringen aan Hummelo en de Dorpskerk. Zondag is daar een concert met vervolgens de presentatie van haar dichtbundel ‘Het Opvouwbare Bos’. Het eerste exemplaar is voor haar 89-jarige moeder, die even verderop aan de Dorpsstraat woont.