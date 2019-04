Geen vergunning, want ‘nu is Doetinchem opeens weer een krimpgemeente’

180 uur taakstraf en maand voorwaarde­lijk voor vechters­baas bij DRU in Ulft

5 april ULFT - Een 25-jarige man is veroordeeld tot 180 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf voor zware mishandeling. Hij was eind september 2017 met drie vrienden betrokken bij een vechtpartij bij de DRU-fabriek in Ulft, waarbij hij het aan de stok kreeg met een destijds 22-jarige Ettenaar.