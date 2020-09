Geen voorrang op coronatest voor zorgpersoneel en docenten in teststraat Zelhem

De testlocatie van de GGD in Zelhem is de enige in de Achterhoek. De testen die hier worden afgenomen gaan naar een laboratorium in het zuiden van Duitsland en daarom kan de uitslag niet nog dezelfde dag gegeven worden, zegt GGD-woordvoerder Thomas Thasing. ,,De testen uit Zelhem worden naar het lab van Eurofins in München gebracht. Dit is een behoorlijke reistijd, waardoor het even duurt voor de testen daar zijn. De uitslag kan er dus niet dezelfde dag liggen”, zegt hij.



Het scheiden van de testen van ‘gewone’ mensen en zorg- en onderwijspersoneel in Zelhem is volgens hem niet mogelijk, omdat hiermee de kans op fouten groter wordt.