Geen vuren voor 15.000 man: corona haalt streep door paasvuren in Achterhoek

,,De kans dat het paasvuur doorgaat is een miljoenste procent”, zegt Dinand Wullink van het paasvuur in Velswijk. ,,We wachten eerst 31 maart af, of de regering dan besluit dan er geen maatregelen meer nodig zijn. Maar we moeten eerlijk zijn: het kan eigenlijk niet anders dan dat we het paasvuur moeten afgelasten.”



Een zelfde verhaal vertelt Roy Heesen van het VuurFestival Meddo. ,,De kans is 99,99 procent dat het niet doorgaat, zo reëel moeten we zijn”, zegt de Winterswijker. Er wordt al gekeken om het paasvuur op een of andere manier ‘bij de mensen’ te brengen. Zo onderzoekt de organisatie of een livestream mogelijk is.



Ook in Zieuwent is besloten het traditionele vuur niet te ontsteken in het paasweekeinde. Ook festival Paaspop is eveneens afgelast. ‘Gezien de snelle en ingrijpende ontwikkelingen rondom het coronavirus, durven wij het risico niet te nemen’, aldus de organisatie. ‘Gezondheid staat voorop en zo willen we voorkomen dat we bijdragen aan de verdere verspreiding van het coronavirus’.