Geen Wilhelmus op Winterswijks bevrijdingsconcert

Houtdorp Haar­lo-West verdubbelt in een dag

16:27 HAARLO - Alle discussies over minder nieuwbouw en tiny houses kunnen aan de kant in Haarlo. In Berkellands meest centrale kern wordt sinds maandagochtend druk getimmerd aan het jaarlijkse houtdorp, waarmee Haarlo-West in één dag ongeveer in aantal huizen verdubbelt.