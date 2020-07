Geen Zwarte Cross, maar honderden fans bouwen zelf een alternatief feest in de tuin

Hoe het Lochemse Mepal de emancipa­tie met de plastic broodtrom­mel een handje hielp

16:30 De plastic lunchtrommels en melkbekers van het Lochemse Mepal, waarmee ieder schoolkind tijdens het overblijven is opgegroeid, was in de jaren 80 meer dan een commercieel een schot in de roos. Lochem werd stilletjes de bakermat van de toen nieuwe traditie van simpel lunchen met een broodje kaas. Tussendoor gaf het bedrijf de vrouwenemancipatie een behoorlijke duw in de rug.